Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2022 ore 12 | 30

(Di giovedì 6 gennaio 2022)DEL 6 GENNAIOORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA; PERCORRENDO VIA CASILINA SI RALLENTA A BORGHESIANA ALL'ALTEZZA DI VIA DI VERMICINO NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI IN VIA APPIA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A FRATTOCCHIE ALL'ALTEZZA DI VIA DIVINO AMORE NEI DUE SENSI DI MARCIA A PAVONA PERCORRENDO LA VIA DEL MARE RALLENTAMENTI TRA LA REGIONALE NETTUNENSE E VIA FOGGIA NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO LA REGIONALE VIA PER FIUGGI SI RALLENTA A PALESTRINA TRA VIA LATINA E VIA SANTA MARIA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE A LARIANO RALLENTAMENTI SULLA STRADA PROVINCIALE ARIANA TRA VIA ALGIDUS E VIA SAN MARCO PAPA NELLE DUE DIREZIONI