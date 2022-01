Vaccino d’obbligo, sanzioni e super green pass:?le novità e i tempi (Di giovedì 6 gennaio 2022) Arriva l'obbligo di Vaccino per gli over 50. E il super green pass, ovvero quello che si ottiene solo con la vaccinazione o dopo esser guariti dal Covid, compie... Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 6 gennaio 2022) Arriva l'obbligo diper gli over 50. E il, ovvero quello che si ottiene solo con la vaccinazione o dopo esser guariti dal Covid, compie...

Advertising

fisco24_info : Vaccino d’obbligo, sanzioni e super green pass:?le novità e i tempi: Arriva l'obbligo di vaccino per gli over 50. E… - sole24ore : Vaccino d’obbligo, sanzioni e super green pass:?le novità e i tempi - feccherico : RT @_Cchiara14: Al di la dell’essere d’accordo o meno sull’obbligo vaccinale una cosa va detta. Se a 55, 60 anni ti preoccupa un vaccino pi… - toninoma1 : RT @GarauSilvana: Non caro #Draghi e chi e' d'accordo con lui, l'obbligo di vaccino ai 50enni e' una vergogna, non si puo' obbligare una pe… - lupazzottu : RT @GarauSilvana: Non caro #Draghi e chi e' d'accordo con lui, l'obbligo di vaccino ai 50enni e' una vergogna, non si puo' obbligare una pe… -