Udinese | Samir è un nuovo giocatore del Watford

(Di giovedì 6 gennaio 2022)è a tutti gli effetti uncalciatore del. Il difensore brasiliano lascia dunque l’e la Serie A per iniziare la sua nuova avventura in Premier League. A dare l’annuncio è lo stesso club londinese sulle proprie pagine social attraverso alcune foto che mostrano il classe ’94 con la sua nuova maglia. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #Samir è un nuovo giocatore del #Watford. All'#Udinese potrebbe tornare #KenSema - tvdellosport : ?? UDINESE-WATFORD: PRONTO LO SCAMBIO #Udinese e #Watford hanno definito il passaggio in Premier League del brasi… - PremierShowIT : ?? Samir è un nuovo giocatore del #Watford! L'ex centrale dell'Udinese firma fino al 2025. - Filo2385Filippo : RT @DiMarzio: #Samir è un nuovo giocatore del #Watford. All'#Udinese potrebbe tornare #KenSema - LeBombeDiVlad : ? UFFICIALE - #Udinese: #Samir al #Watford ?? Il comunicato #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Samir

Commenta per primo Il Watford ha ufficializzato l'arrivo dall'del difensore brasilianoAllenatore: Italiano(3 - 5 - 2) Silvestri; Becao, Nuytinck,; Perez, Arslan, Walace, Jajalo, Samardzic; Deulofeu, Beto. Allenatore: CioffiIl Watford, attraverso i propri social, ha annunciato l'arrivo del difensore brasiliano Samir che lascia l'Udinese per trasferirsi in Premier League: "Ufficiale, Samir è un Hornet". It's official. ?S ...Ufficiale il passaggio del brasiliano in Premier League: raggiunge il Watford di Ranieri Samir è un nuovo giocatore del Watford, ora è ufficiale. Dopo l’accelerata delle ultime ore, il club inglese ha ...