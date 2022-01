Simona Branchetti risponde ad Alberto Matano: “Reazione incomprensibile” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Alberto Matano è noto per la sua compostezza, ma ieri a La Vita in Diretta si è lasciato andare ad un leggero sfogo contro i colleghi di Pomeriggio 5 News, la trasmissione condotta da Simona Branchetti. Tutto è nato quando l’inviata del programma di Rai Uno si è vista “scippare” l’ospite in diretta da una collega di Pomeriggio 5. La giornalista de La Vita In Diretta stava intervistando Sebastiano, un uomo che lo scorso dicembre ha denunciato la scomparsa della moglie (che probabilmente ieri è stata trovata senza vita a Triste). Poco dopo un’inviata di Mediaset ha iniziato a porre domande all’uomo e Matano ha vissuto tutto questo come uno “scippo”. “Come vedranno i nostri telespettatori, Sebastiano non è più con noi. A questo punto però devo dire una cosa. Questo signore era collegato con noi, però è ... Leggi su biccy (Di giovedì 6 gennaio 2022)è noto per la sua compostezza, ma ieri a La Vita in Diretta si è lasciato andare ad un leggero sfogo contro i colleghi di Pomeriggio 5 News, la trasmissione condotta da. Tutto è nato quando l’inviata del programma di Rai Uno si è vista “scippare” l’ospite in diretta da una collega di Pomeriggio 5. La giornalista de La Vita In Diretta stava intervistando Sebastiano, un uomo che lo scorso dicembre ha denunciato la scomparsa della moglie (che probabilmente ieri è stata trovata senza vita a Triste). Poco dopo un’inviata di Mediaset ha iniziato a porre domande all’uomo eha vissuto tutto questo come uno “scippo”. “Come vedranno i nostri telespettatori, Sebastiano non è più con noi. A questo punto però devo dire una cosa. Questo signore era collegato con noi, però è ...

