Sampdoria | arriva Rincon dal Torino

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Nuovo acquisto per la, che rinforza la linea mediana con l'acquisto del centrocampista Tomas. Ilcon cui aveva un contratto in scadenza a giugno lo lascia libero senza alcun ...

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria arriva

Nuovo acquisto per la, che rinforza la linea mediana con l'acquisto del centrocampista Tomas Rincon. Il Torino con cui aveva un contratto in scadenza a giugno lo lascia libero senza alcun indennizzo, e il ...Nel match delle 12.30 il Cagliari ha ribaltato il risultato e vinto 2 - 1 contro la. ... Al 17' il raddoppio: Giroud colpisce il palo, sulla ribattutail 2 - 0 di Messias. Al 40' la ...Pari tra Juve e Napoli, il Milan supera la Roma. Il Cagliari ribalta la Sampdoria, il Verona si impone a La Spezia, pari spettacolo in Lazio-Empoli.Nuovo acquisto per la Sampdoria, che rinforza la linea mediana con l'acquisto del centrocampista Tomas Rincon. (ANSA) ...