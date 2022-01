Rapita, violentata e uccisa a 5 anni: i due mostri in azione, il video che sconvolge il mondo | Immagini forti (Di giovedì 6 gennaio 2022) Orrore sconvolgente in Russia. Un video girato dalle telecamere di sorveglianza, pubblicato dal tabloid britannico Daily Mail, ha ripreso due uomini nel momento in cui rapiscono una bambina di 5 anni, trascinandola via mentre la piccola urlava e scalciava. Ancora più agghiacciante quello che le telecamere non hanno potuto riprendere: i due hanno poi violentato e pugnalato a morte la bimba. La storia di Veronika Nikolayeva ha sconvolto Kostroma, la città della Russia occidentale (a sud est di Mosca) in cui viveva, ma sta facendo rapidamente il giro del mondo. La piccola stava giocando nel tardo pomeriggio in un complesso culturale dove la mamma lavora. I due uomini, avvicinatisi, l'hanno quindi prelevata di peso. La vittima, stando alla ricostruzione della polizia, ha reagito e lottato con tutte le sue ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Orrorente in Russia. Ungirato dalle telecamere di sorveglianza, pubblicato dal tabloid britco Daily Mail, ha ripreso due uomini nel momento in cui rapiscono una bambina di 5, trascinandola via mentre la piccola urlava e scalciava. Ancora più agghiacciante quello che le telecamere non hanno potuto riprendere: i due hanno poi violentato e pugnalato a morte la bimba. La storia di Veronika Nikolayeva ha sconvolto Kostroma, la città della Russia occidentale (a sud est di Mosca) in cui viveva, ma sta facendo rapidamente il giro del. La piccola stava giocando nel tardo pomeriggio in un complesso culturale dove la mamma lavora. I due uomini, avvicinatisi, l'hanno quindi prelevata di peso. La vittima, stando alla ricostruzione della polizia, ha reagito e lottato con tutte le sue ...

