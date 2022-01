Over 50, negozi, scuole: chi e da quando dovrà avere il Green pass “base” o “super” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Maratona difficile quella di mercoledì per il presidente del Consiglio che ha dovuto superare barriere e paletti politici nel Consiglio dei ministri convocato per dare il “la” al nuovo decreto con le misire anti-Covid. Fonti vicine a Mario Draghi raccontano che il presidente del Consiglio confidava di non assistere al solito ‘balletto’ tra forze politiche, dal momento “che quello che si cerca di fare è trovare soluzioni per contenere i rischi per la tenuta degli ospedali e non il compromesso politico”. A un certo punto ha imposto, contro la volontà della Lega, l’obbligo vaccinale per tutti gli italiani che hanno più di 50 anni, una scelta che non è un “compromesso politico”, spiegano fonti di gOverno ma che serve a ridurre le ospedalizzazioni, visto che sono proprio quelle le classi di età più ricorrenti nelle terapie intensive e nei reparti Covid. E ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 6 gennaio 2022) Maratona difficile quella di mercoledì per il presidente del Consiglio che ha dovutoare barriere e paletti politici nel Consiglio dei ministri convocato per dare il “la” al nuovo decreto con le misire anti-Covid. Fonti vicine a Mario Draghi raccontano che il presidente del Consiglio confidava di non assistere al solito ‘balletto’ tra forze politiche, dal momento “che quello che si cerca di fare è trovare soluzioni per contenere i rischi per la tenuta degli ospedali e non il compromesso politico”. A un certo punto ha imposto, contro la volontà della Lega, l’obbligo vaccinale per tutti gli italiani che hanno più di 50 anni, una scelta che non è un “compromesso politico”, spiegano fonti di gno ma che serve a ridurre le ospedalizzazioni, visto che sono proprio quelle le classi di età più ricorrenti nelle terapie intensive e nei reparti Covid. E ...

