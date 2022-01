"Novak Djokovic è come Gesù", dice suo padre (Di giovedì 6 gennaio 2022) AGI - Il padre di Novak Djokovic ha definito il tennista "Spartacus" e "leader del mondo libertario". E l'intera famiglia del tennista ha voluto rimarcare che lui non ha violato alcuna legge o regolamento australiano nel tentativo di entrare nel Paese e giocare il Grande Slam e che quanto sta accadendo è "il più grande scandalo diplomatico-sportivo della storia". Il padre del tennista, Srdjan Djokovic, ha descritto suo figlio come "un idolo, la luce in fondo a un tunnel" di fronte "all'oligarchia politica occidentale" che "si crede che il mondo sia suo". E ha paragonato il tennista a "Gesù Cristo, che hanno crocifisso", sostenendo che alcuni stanno ora cercando di "crocifiggere, umiliare e mettere in ginocchio" il figlio. "È una lotta politica che non ha nulla a che fare con lo sport", ha insistito ... Leggi su agi (Di giovedì 6 gennaio 2022) AGI - Il padre diha definito il tennista "Spartacus" e "leader del mondo libertario". E l'intera famiglia del tennista ha voluto rimarcare che lui non ha violato alcuna legge o regolamento australiano nel tentativo di entrare nel Paese e giocare il Grande Slam e che quanto sta accadendo è "il più grande scandalo diplomatico-sportivo della storia". Il padre del tennista, Srdjan, ha descritto suo figlio"un idolo, la luce in fondo a un tunnel" di fronte "all'oligarchia politica occidentale" che "si crede che il mondo sia suo". E ha paragonato il tennista a "Cristo, che hanno crocifisso", sostenendo che alcuni stanno ora cercando di "crocifiggere, umiliare e mettere in ginocchio" il figlio. "È una lotta politica che non ha nulla a che fare con lo sport", ha insistito ...

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il numero 1 del tennis mondiale, Novak Djokovic, è stato bloccato in aereo per un problema legato al… - fanpage : ULTIM'ORA Novak #Djokovic è stato cacciato dall'Australia - GuidoDeMartini : Novak Djokovic ha donato, senza farsi pubblicità, un milione di euro agli ospedali di Bergamo. La cifra non è sicur… - Angelo4692 : RT @GuidoDeMartini: ????COMPLIMENTI ALL’AUSTRALIA! CHE BLOCCANDO il N1 Novak Djokovic in aeroporto, dopo avergli concesso di partecipare agli… - dolores20943592 : RT @L3onard___: I 200.000 positivi li ha contagiati tutti Novak Djokovic all'atterraggio in aeroporto. -