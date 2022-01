Non solo l’Empoli su Conti: spunta un’altra squadra di Serie A! (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sembrava già scritto il passaggio di Andrea Conti dal Milan all’Empoli. La squadra toscana ha da giorni l’intesa con il giocatore ma deve prima liberare un posto in rosa con una cessione. Come riportato da Nicolò Schira, nelle ultime ore la Sampdoria sta cercando il sorpasso a sorpresa. I blucerchiati infatti hanno da poco perso Depaoli, passato al Verona, e sono a caccia di un terzino destro che possa far tirare il fiato a Bereszynski. Il giocatore ex Atalanta è molto gradito a D’Aversa, che lo vorrebbe a Genova. Sarà quindi corsa a due per aggiudicarsi il calciatore rossonero. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sembrava già scritto il passaggio di Andreadal Milan al. Latoscana ha da giorni l’intesa con il giocatore ma deve prima liberare un posto in rosa con una cessione. Come riportato da Nicolò Schira, nelle ultime ore la Sampdoria sta cercando il sorpasso a sorpresa. I blucerchiati infatti hanno da poco perso Depaoli, passato al Verona, e sono a caccia di un terzino destro che possa far tirare il fiato a Bereszynski. Il giocatore ex Atalanta è molto gradito a D’Aversa, che lo vorrebbe a Genova. Sarà quindi corsa a due per aggiudicarsi il calciatore rossonero. Thomas Cambiaso

