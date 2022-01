Milan-Roma 3-1 al 90?: servito un bel tris a Mourinho | Serie A News (Di giovedì 6 gennaio 2022) È terminata Milan-Roma, partita della 20^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco quanto è successo nel match dei rossoneri a 'San Siro' Leggi su pianetamilan (Di giovedì 6 gennaio 2022) È terminata, partita della 20^ giornata dellaA 2021-2022. Ecco quanto è successo nel match dei rossoneri a 'San Siro'

Advertising

AntoVitiello : Il #Milan oggi non diramerà la lista dei convocati per la sfida contro la #Roma - SkySport : Milan-Roma, Mourinho: 'Rispetto Milan e Lazio, ma non le allenerei mai' #SkySport #SerieA #SkySerieA #MilanRoma… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - GIUSPEDU : RT @MilanPress_it: OLI-MES-RAFA E MENO UNO ?? Ottimo esordio in questo 2022 per il Milan che nella ripresa con la Roma, rimasta in dieci, c… - MarcoYera : Al netto delle assenze, mi aspettavo la vittoria del Milan che anche in queste condizioni è largamente migliore del… -