LIVE Conegliano-Novara 0-2, Finale Coppa Italia volley 2022 in DIRETTA: Karakurt porta le sue ad un set dal trofeo! (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Murone di Courtney su Daalderop. 2-2 Grande partita in attacco di Bosetti. 2-1 Karakurt prova una diagonale stretta folle, ma sbaglia. 1-1 Lungo il servizio di Hancock. 0-1 Si riparte con un errore in attacco di Egonu. 18:40 Secondo set leggermente meno bello dal punto di vista del gioco. Nonostante una Karkaurt più spunta rispetto al primo set, con tre muri subiti, Novara è riuscita comunque ad avere la meglio. Conegliano è in enorme difficoltà per colpa della ricezione che resta sempre staccata ed impedisce a Wolosz di esprimere il proprio gioco. Giornata da dimenticare per Egonu che in due set non ha fatto neppure 10 punti, non è una partita da Paola, che deve obbligatoriamente salire di LIVEllo, ottima invece la prestazione in attacco ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Murone di Courtney su Daalderop. 2-2 Grande partita in attacco di Bosetti. 2-1prova una diagonale stretta folle, ma sbaglia. 1-1 Lungo il servizio di Hancock. 0-1 Si riparte con un errore in attacco di Egonu. 18:40 Secondo set leggermente meno bello dal punto di vista del gioco. Nonostante una Karkaurt più spunta rispetto al primo set, con tre muri subiti,è riuscita comunque ad avere la meglio.è in enorme difficoltà per colpa della ricezione che resta sempre staccata ed impedisce a Wolosz di esprimere il proprio gioco. Giornata da dimenticare per Egonu che in due set non ha fatto neppure 10 punti, non è una partita da Paola, che deve obbligatoriamente salire dillo, ottima invece la prestazione in attacco ...

