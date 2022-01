La Cina lancia l’app e-yuan. Obiettivo: internazionalizzare la sua moneta (Di venerdì 7 gennaio 2022) Secondo i principali siti cinesi di tecnologia è semplice, intuitiva e consente registrazione e pagamenti in forma anonima. L’oggetto di cui si discute è un’app, si chiama «e-yuan», è disponibile in Cina sugli store Android e Apple e sarà utilizzabile in 12 città (tra cui Pechino, Shanghai, Chengdu, Shenzhen, Suzhou). Quindici secoli dopo la nascita delle prime banconote in Cina, più simili a cambiali e utilizzate nel periodo della dinastia Tang (618-907), il paese allarga il campo della sperimentazione inserendo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 7 gennaio 2022) Secondo i principali siti cinesi di tecnologia è semplice, intuitiva e consente registrazione e pagamenti in forma anonima. L’oggetto di cui si discute è un’app, si chiama «e-», è disponibile insugli store Android e Apple e sarà utilizzabile in 12 città (tra cui Pechino, Shanghai, Chengdu, Shenzhen, Suzhou). Quindici secoli dopo la nascita delle prime banconote in, più simili a cambiali e utilizzate nel periodo della dinastia Tang (618-907), il paese allarga il campo della sperimentazione inserendo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

