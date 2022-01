Juventus-Napoli, ottime notizie per Allegri: recuperato un titolare (Di giovedì 6 gennaio 2022) Juventus Napoli, in programma domani sera alle 20.45 allo Stadium, si giocherà e Allegri ha recuperato in extremis un titolare. Allegri (Getty Images)Domani riparte la Serie A con la prima giornata di ritorno e il calendario mette di fronte due big match, Milan-Roma e Juventus-Napoli; la sfida dello Stadium, nonostante tutte le preoccupazioni legate alla situazione Covid (sono ottantanove i giocatori positivi) si giocherà regolarmente. La ASL campana, infatti, non ha bloccato la quadra partenopea che potrà dunque partire per Torino dove si giocherà una fetta importante di stagione; i ragazzi di Spalletti, infatti, se non vogliono abbandonare anzitempo la corsa scudetto devono conquistare i tre punti. Impresa per nulla semplice considerando gli assenti, ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 6 gennaio 2022), in programma domani sera alle 20.45 allo Stadium, si giocherà ehain extremis un(Getty Images)Domani riparte la Serie A con la prima giornata di ritorno e il calendario mette di fronte due big match, Milan-Roma e; la sfida dello Stadium, nonostante tutte le preoccupazioni legate alla situazione Covid (sono ottantanove i giocatori positivi) si giocherà regolarmente. La ASL campana, infatti, non ha bloccato la quadra partenopea che potrà dunque partire per Torino dove si giocherà una fetta importante di stagione; i ragazzi di Spalletti, infatti, se non vogliono abbandonare anzitempo la corsa scudetto devono conquistare i tre punti. Impresa per nulla semplice considerando gli assenti, ...

