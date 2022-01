Juve-Napoli | pareggio e rammarico | l’arbitro sbaglia tutto

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Ilpareggia con lantus all’Allianz Stadium. La partita finisce 1-1 ma gli azzurri protestano per un rigore non concesso. Una partita arrembante quella delche deve fare a meno di tantissimi calciatori tra Covid, infortuni e squalifiche, sulla panchina manche anche Spalletti bloccato dal Covid 19. Domenichini recupera in extremis Elmas e può schierare Zielinski, Lobotka e Rrahmani nonostante siano venuti a contatto con un positivo, altrimenti sarebbe stato complicatissimo poter allestire una formazione. Nonostanteilscende in campo facendo la partita, anche se lacerca di trovare il vantaggio all’inizio del match. Ma è ila passare in vantaggio con un bel gol di Mertens che si libera bene in area di ...

sechesi : Stagione 20/21: il fantasmagorico protocollo della @SerieA viene definito e annunciato il 2 ottobre (a campionato g… - juventusfc : Qui Allianz Stadium! Inizia la conferenza stampa del Mister! Live: - AlfredoPedulla : Consiglio di #Lega: 4 partite saltano, una (#Juve-#Napoli) con ???, ma con il resto della giornata si va avanti. An… - Agenzia_Ansa : Juve-Napoli 1-1. Nel primo tempo il Napoli va in vantaggio con Mertens, poi la Juventus reagisce e cerca subito di… - mstyles_dd : 6 gennaio 2022 Torino Il Napoli rimane imbattuto dalla Juve per questa stagione con 9 titolari assenti…

Juventus esi dividono la posta. Allo Stadium finisce 1 - 1, a decidere la sfida le reti di Mertens e Chiesa. Con questo pari ilsale a 40 punti e lasi porta a 35. Ilsupera con un buon punto la delicata trasferta a Torino in una situazione d'emergenza viste le assenze per infortunio e Covid e con il tecnico Spalletti rimasto a casa ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloin campo con Rrahmani, Lobotka e Zielinski: cosa rischia il club azzurro dopo la partita con laIlcontro la Juventus ha messo in campo i tre giocatori che erano stati fermati dall'Asl in via cautelare per contatti con positivi. Stiamo parlando di Zielinski, Lobotka e ...SERIE A - Spalletti schiera i tre giocatori richiamati dall'ASL (Zielinski, Lobotka e Rrhamani) e gli azzurri strappano un buon punto a Torino.Diretta Juventus Napoli streaming video tv: formazioni, quote e risultato live della partita valida per la 20^ giornata di Serie A.