Inter | arriva il vice Perisic | Juventus e Sarri al tappeto

(Di giovedì 6 gennaio 2022) L’lavora per rinforzarsi e studia il nuovo colpo per la fascia: l’eventuale acquisto metterebbe koe Lazio È stata una buona stagione quella che ha vissuto fino a… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

DiMarzio : #SerieA, arriva il comunicato del @BfcOfficialPage: chiesto il rinvio dei match contro @Inter e @CagliariCalcio - InterClubIndia : RT @DiMarzio: #SerieA, arriva il comunicato del @BfcOfficialPage: chiesto il rinvio dei match contro @Inter e @CagliariCalcio - MarcoReNer_azz : Grandi ragazzi. Fate vedere a tutta Italia lo scudetto cucito sul petto. Perché siamo i Campioni d’Italia e primi i… - rossonero_ross1 : Invece di pensare 'Cavolo, il Napoli è pieno di contagiati, devo tutelare la salute dei miei giocatori' è giusto pe… - mulocilan : RT @arlottoak: Mi uccide Arlotta che fa tanto il paladino della giustizia e poi soffre perché la sua Inter forse non giocherà contro il Bo… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter arriva

L'ha ricevuto la notizia della decisione della Asl del capoluogo emiliano di fermare il Bologna mentre ieri era sul treno. Ecco l'arrivo del pullman nerazzurro al Dall'Ara di Bologna dove alle ...Mail diktat di Lega e Federcalcio: si gioca. Cioè si deve giocare. Va in scena il ..., Juventus, Milan e Roma risultavano indebitati per 736,6 milioni di euro alla fine della stagione ...Bologna-Inter, Dimarco, formazioni. Se sugli esterni, infine, non sembrano esserci dubbi per Perisic e Dumfries, in difesa Inzaghi potrebbe scegliere a sorpresa di schierare Federico Dimarco. Dopo un ..."Innanzitutto ribadiamo l'obiettivo primario di tutti: salvaguardare la salute dei giocatori, dei tifosi, di tutti coloro che ruotano attorno a questo sport" ...