In Iran una mamma è morta assiderata per proteggere i suoi bambini dal freddo (Di giovedì 6 gennaio 2022) La madre era afghana e stava provando ad attraversare il confine tra Turchia e Iran. La donna è il simbolo dell’impossibilità degli afghani di sperare di trovare un futuro. Iran, una mamma afghana è morta assiderata per proteggere i suoi bambini dal freddo E’ una storia di disperazione finita in Iran con l’epilogo peggiore. E’ la storia di una mamma afghana che, mentre provava ad attraversare il confine tra Turchia e Iran, si è tolta i suoi calzini e ha provato ad utilizzarli per proteggere le mani dei suoi bambini, che aveva portato con se, e che cercava di preservare dal grande freddo. A quanto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) La madre era afghana e stava provando ad attraversare il confine tra Turchia e. La donna è il simbolo dell’impossibilità degli afghani di sperare di trovare un futuro., unaafghana èperdalE’ una storia di disperazione finita incon l’epilogo peggiore. E’ la storia di unaafghana che, mentre provava ad attraversare il confine tra Turchia e, si è tolta icalzini e ha provato ad utilizzarli perle mani dei, che aveva portato con se, e che cercava di preservare dal grande. A quanto ...

Advertising

lauraboldrini : Una donna afgana morta al gelo tra la #Turchia e l'Iran. Non indossava le calze, usate come guanti per i figli. S… - martaserafini : Ha usato i suoi calzini per proteggere dal gelo le mani dei figli e si è infilata due sacchetti ai pedi per continu… - Tg3web : Mentre il mondo festeggiava il Capodanno, al confine tra Iran e Turchia una donna afghana, una madre, moriva asside… - Alessan50612358 : RT @martaserafini: Ha usato i suoi calzini per proteggere dal gelo le mani dei figli e si è infilata due sacchetti ai pedi per continuare a… - polvereDstella : RT @newyorker01: morta assiderata e di fame al confine tra Turchia e Iran una donna afghana che tentava di attraversare la frontiera. Con l… -