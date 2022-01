Highlights e gol Lazio-Empoli 3-3 | Serie A 2021 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la ventesima giornata del campionato di. Succede di tutto allo stadio Olimpico con un avvio shock per i padroni di casa: dopo sette minuti infatti gli ospiti sono già avanti per 0-2 con le reti di Bajrami su calcio di rigore e Zurkowski. I padroni di casa tornano in partita grazie ai gol di Immobile e Milinkovic Savic. Ma la partita ancora regala spettacolo: 2-3 di Di Francesco, poi gol di Patric annullato per fallo di mano, rigore sbagliato da Immobile e nei minuti di recupero il 3-3 definitivo di Milinkovic Savic. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.