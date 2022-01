Ciclismo, Amy Pieters torna in Olanda a due settimane dall’incidente (Di giovedì 6 gennaio 2022) Amy Pieters torna in Olanda per continuare le cure mediche dopo un bruttissimo incidente avuto in Spagna. La ciclista ha perso subito conoscenza ed è trasportata con urgenza in ospedale dopo una caduta avvenuta lo scorso 23 dicembre. I medici di Alicante sono intervenuti sull’atleta che è stata indotta in coma. La situazione è in miglioramento, Amy respira in modo indipendente stando a quanto riporta SD Worx in una nota. Il trasferimento avverrà in aereo, non conosciamo l’ospedale scelto per proseguo del ricovero. La formazione olandese ha rilasciato sui social. “Amy respira indipendentemente e la sedazione è stata gradualmente alleggerita. Solo al risvegli i medici potranno avere una prima impressione sulle conseguenze della caduta”. Arriva nel frattempo la solidarietà da più parte nei confronti della nativa di Haarlem. La ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) Amyinper continuare le cure mediche dopo un bruttissimo incidente avuto in Spagna. La ciclista ha perso subito conoscenza ed è trasportata con urgenza in ospedale dopo una caduta avvenuta lo scorso 23 dicembre. I medici di Alicante sono intervenuti sull’atleta che è stata indotta in coma. La situazione è in miglioramento, Amy respira in modo indipendente stando a quanto riporta SD Worx in una nota. Il trasferimento avverrà in aereo, non conosciamo l’ospedale scelto per proseguo del ricovero. La formazione olandese ha rilasciato sui social. “Amy respira indipendentemente e la sedazione è stata gradualmente alleggerita. Solo al risvegli i medici potranno avere una prima impressione sulle conseguenze della caduta”. Arriva nel frattempo la solidarietà da più parte nei confronti della nativa di Haarlem. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Amy Ciclismo: Amy Pieters resta in coma farmacologico I medici dell'ospedale di Alicante hanno deciso di mantenere in coma artificiale per almeno altri tre giorni Amy Pieters, la trentenne ciclista olandese, campionessa del mondo di Madison, caduta in allenamento nei pressi di Calpe, trasportata d'urgenza al policlinico della città spagnola e operata per ...

Ciclismo, Amy Pieters rimarrà in coma farmacologico La campionessa olandese Amy Pieters rimarrà in coma farmacologico almeno per altri tre giorni, ha fatto sapere il suo team SD Worx. La ciclista è caduta prima di Natale mentre si allenava con la sua squadra ad Alicante, in ...

Amy Pieters regresa de España a Holanda tras su grave accidente La ciclista holandesa Amy Pieters regresará a su país dos semanas después de haber sufrido un gravísimo accidente en Alicante, donde estaba concentrada ...

