Australia: visto Djokovic cancellato, deve lasciare Paese (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il visto di Novak Djokovic è stato cancellato. Lo hanno riferito due fonti a The Age, sito di notizie Australiano che riporta la notizia, che viene ripresa anche dal Daily Mail. Secondo lo stesso sito il numero uno del tennis mondiale dovrà lasciare l'Australia già oggi e i suoi legali intendono fare ricorso. Secondo la Guardia di frontiera nell'interrogatorio non ha fornito prove sufficienti per validare la sua esenzione al vaccino anti-Covid. Djokovic era arrivato a Melbourne per disputare gli Open ma è rimasto bloccato all'aeroporto dove il suo visto è stato ritenuto non valido. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ildi Novakè stato. Lo hanno riferito due fonti a The Age, sito di notizieno che riporta la notizia, che viene ripresa anche dal Daily Mail. Secondo lo stesso sito il numero uno del tennis mondiale dovràl'già oggi e i suoi legali intendono fare ricorso. Secondo la Guardia di frontiera nell'interrogatorio non ha fornito prove sufficienti per validare la sua esenzione al vaccino anti-Covid.era arrivato a Melbourne per disputare gli Open ma è rimasto bloccato all'aeroporto dove il suoè stato ritenuto non valido.

Advertising

sportface2016 : Clamoroso in #Australia, respinto il visto d'ingresso presentato da #Djokovic: per il momento Nole non può scendere… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il numero 1 del tennis mondiale, Novak Djokovic, è stato bloccato in aereo per un problema legato al… - Agenzia_Ansa : Niente Open per Djokovic, l'Australia lo respinge. Negato visto al numero 1 dopo una notte in aeroporto a Melbourne… - Indira813 : RT @rtl1025: ?? L'#Australia ha deciso di ritardare l'espulsione del numero uno del #tennis mondiale, Novak #Djokovic, che ha presentato ric… - anna_dell2 : RT @Simo_Cardellini: Novak Djokovic è stato informato che il suo visto è stato rifiutato e domani sarà espulso dall'Australia. Ciao Novax… -