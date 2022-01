Zazzaroni: con quello che guadagnerà a Toronto, Insigne potrà comprare il Napoli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Cos’altro manca al Napoli? Forse solo l’invasione di cavallette a Castel Volturno, scrive Ivan Zazzaroni, che sul Corriere dello Sport fa le pagelle di inizio girone di ritorno del campionato. Al tecnico del Napoli va un 8. “In tutti questi mesi ha tirato la carretta senza mai lamentarsi. Dopo gli infortuni chirurgici (Anguissa, Osimhen, Koulibaly, Fabian, Insigne), le ultime due sconfitte in casa senza un solo tiro in porta da parte degli avversari e le positività a gogo, a Luciano mancava solo la gestione del lungo addio di Insigne. Attesa a Castel Volturno l’invasione delle cavallette”. A Insigne 7. “De Laurentiis l’ha mollato, nessuno in Europa l’ha cercato e lui ha firmato un contratto con Toronto che tra quattro anni potrebbe consentirgli di acquistare il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Cos’altro manca al? Forse solo l’invasione di cavallette a Castel Volturno, scrive Ivan, che sul Corriere dello Sport fa le pagelle di inizio girone di ritorno del campionato. Al tecnico delva un 8. “In tutti questi mesi ha tirato la carretta senza mai lamentarsi. Dopo gli infortuni chirurgici (Anguissa, Osimhen, Koulibaly, Fabian,), le ultime due sconfitte in casa senza un solo tiro in porta da parte degli avversari e le positività a gogo, a Luciano mancava solo la gestione del lungo addio di. Attesa a Castel Volturno l’invasione delle cavallette”. A7. “De Laurentiis l’ha mollato, nessuno in Europa l’ha cercato e lui ha firmato un contratto conche tra quattro anni potrebbe consentirgli di acquistare il ...

