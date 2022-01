Visto non valido, Djokovic rischia di essere respinto dall'Australia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una disputa sui visti sta creando qualche problema all’ingresso in Australia di Novak Djokovic, giunto in aereo a Melbourne in vista della sua partecipazione agli Open d’Australia. Lo riportano i siti di vari media Australiani. Secondo il Sydney Morning Herald e The Age, le autorità dello Stato di Victoria hanno negato la richiesta di Visto dopo che il giocatore e il team hanno presentato un modello sbagliato, che non consente esenzioni mediche per la mancata vaccinazione. La situazione è di stallo e il n.1 al mondo e il suo staff sono fermi in aeroporto. Intanto il direttore dell’Australian Open, Craig Tiley, ha esortato Novak Djokovic a rivelare il motivo dell’“esenzione medica” che gli consentirà di partecipare al primo Grande Slam dell’anno, senza aver mai detto ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una disputa sui visti sta creando qualche problema all’ingresso indi Novak, giunto in aereo a Melbourne in vista della sua partecipazione agli Open d’. Lo riportano i siti di vari mediani. Secondo il Sydney Morning Herald e The Age, le autorità dello Stato di Victoria hanno negato la richiesta didopo che il giocatore e il team hanno presentato un modello sbagliato, che non consente esenzioni mediche per la mancata vaccinazione. La situazione è di stallo e il n.1 al mondo e il suo staff sono fermi in aeroporto. Intanto il direttore dell’n Open, Craig Tiley, ha esortato Novaka rivelare il motivo dell’“esenzione medica” che gli consentirà di partecipare al primo Grande Slam dell’anno, senza aver mai detto ...

