VIDEO Roma, clamoroso José Mourinho: “Mi voleva un altro club in Serie A…” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mourinho in conferenza ha rivelato che dopo l'Inter del 2010 ci sono state altre squadre italiane ad offrire la panchina prima della Roma Leggi su mediagol (Di mercoledì 5 gennaio 2022)in conferenza ha rivelato che dopo l'Inter del 2010 ci sono state altre squadre italiane ad offrire la panchina prima della

Advertising

acmilan : A rough start but @10Ronaldinho and @Pato had other plans: relive our win in 2009 against Roma ??? Ronaldinho e Pa… - SkySport : IMMAGINI ESCLUSIVE SKY SPORT ? #Insigne sarà del Toronto, contratto fino al 2027, a partire dal 1° luglio, per 11.… - SkySport : Milan-Roma, Mourinho: 'Rispetto Milan e Lazio, ma non le allenerei mai' #SkySport #SerieA #SkySerieA #MilanRoma… - santamaria_real : RT @santamaria_real: Ma ve l’ho detto che a Roma finalmente ho incontrato @OmarPozzi4 e il suo GIGANTESCO CAZZONE? ?? E che giovedi sulla mi… - jismysunshine : @kidrauhIsbeat Trasferisciti a roma e faremo quei video dove le amiche battono il cinque in palestra, non ti abbandono -