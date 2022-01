Variante Omicron | Lopalco | “Record contagi? Smettiamo di contarli”

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) “di? Si potrebbe cominciare a non”. L’epidemiologo Pier Luigi, docente di igiene all’Università del Salento, si esprime così a Coffee Break, su La7, dopo il bollettino di ieri. In Italia sono stati registrati oltre 170mila nuovi casi di coronavirus. “Si potrebbe cominciare a non dire quanti tamponi positivi abbiamo ogni giorno. Nella stagione invernale, l’influenza fa tra i 6000 e gli 8000 morti ma non sentiamo parlare al telegiornale di casi quotidiani da influenza”, dice. “Questo non è un raffreddore, sia chiaro, ma è una situazione da gestire con metodi ordinari”, afferma riferendosi all’aumento deiprovocato dalla. “La corsa al tampone è ingiustificata”, osserva. “Abbiamo evidenze ...

Advertising

ladyonorato : Inversione a U nella narrazione?… - RobertoBurioni : Tra i partiti politici c'è disaccordo sulle misure per contenere, e si pensa di risolvere la cosa applicando le mis… - Adnkronos : La #Francia ha scoperto una nuova variante: è una 'lontana parente' di #Omicron. #covid - GiovanniGiuli : RT @LauSheDoc: #Zaia ha trovato la variante #Omicron nelle fogne del #Veneto. Direi che sia più che probabile, considerato che 'sta storia… - Agricolae1 : #Omicron, #Agriturist (@Confagricoltura ): la variante svuota le strutture anche all’epifania -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Omicron

Ed i numeri, spinti dalla, fanno segnare giorno per giorno nuovi picchi per contagi e vittime (più morti dei 259 di ieri non si registravano dallo scorso 30 aprile). Ma il peggio ...La diffusione senza freni della nuovadel coronavirus colpisce anche una delle manifestazioni più attese e amate dai brasiliani: per il secondo anno consecutivo è stata annunciata la cancellazione delle sfilate del ...La variante Omicron spaventa il mondo nonostante sembra sia sì più contagiosa ma anche meno pericolosa rispetto a quelle precedenti. Molti Paesi preparano misure ad hoc per contenere la crescita dei ...05/01/2022 07:56: Covid,negli Usa 1 mln di casi al giorno: 7.56 Covid,negli Usa 1 mln di casi al giorno Spinti dalla variante Omicron, negli Stati Uniti i casi di contagio accerta ...