Trump prepara un discorso per schierarsi con l' attacco al Congresso di un anno fa

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Domani l’ex presidente americano Donaldterrà una conferenza stampa in occasione dell’anniversario del 6 gennaio, quando una folla di suoi sostenitori attaccò ilper bloccare il processo che certificava la vittoria elettorale di Joe Biden e anche per dare la caccia al vicepresidente Mike Pence, che per quattro anni era stato al fianco dima quel giorno era considerato “un traditore”. Dal suo resort di Mar-a-Lago in Floridasosterrà, secondo il sito di notizie Axios che di solito è bene informato, che l’irruzione al Campidoglio di quel giorno fu la reazione legittima al furto delle elezioni da parte dei democratici il 3 novembre 2020. La rivolta al Campidoglio non fu violenta, diràdomani, e comunque sempre secondo lui la folla di quel giorno era infiltrata da “antifa” ...

