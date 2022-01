Simona Branchetti | momento da incubo | non è servito a nulla

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)da dimenticare per la giornalistaancora alle prese con una crisi nera: risultati insoddisfacenti La giornalista(screenshot MediasetPlay)In occasione di queste festività natalizie, la Mediaset ha scelto di affidarsi alla giornalistaper portare avanti Pomeriggio Cinque in versione News. Un taglio diverso, molto più giornalistico e che ha portato alla momentanea sostituzione di Barbara D’Urso che farà però presto il suo ritorno in studio. La presenza dello storico volto di Canale 5 sembra necessaria visto quanto sta accadendo. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Enrico Brignano, il 2022 inizia malissimo: annuncio disastroso, e adesso? L’esperimento deciso dalla nota rete televisiva che ha scelto di ...

Nello studio 15 di Cologno Monzese, tanti fatti in primo piano anche oggi 4 gennaio 2022 si sono discussi a Pomeriggio Cinque News con. La conduttrice è tornata a parlare della tragica morte di Paolo Calissano : sono ancora molti i dubbi sulle ultime ore di vita dell'attore. In particolare - spiega la giornalista - ...E la seconda parte della trasmissione condotta daè stata dedicata quasi interamente al Grande Fratello Vip . Tra gli ospiti in studio c'era anche Biagio D'Anelli , il quale non ha ...Continuano le indagini sul "caso Paolo Calissano", discusso oggi 4 gennaio 2022 negli studi di "Pomeriggio Cinque News".Biagio D'Anelli ospite a Pomeriggio Cinque News sbotta: "Miriana è stata ghettizzata" E' terminata poco fa una nuova puntata di Pomeriggio 5 News. E la ...