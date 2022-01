Signorini avrebbe rassicurato Katia in confessionale? (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono ore piene di suspence queste qua, la Casa del Grande Fratello Vip 6 è animata da una guerra intestina che sta coinvolgendo anche il pubblico a casa. Katia Ricciarelli è al centro dello scontro, lei è destinataria di un trend topic su Twitter da quasi 24 ore: #FuoriKatia. Per provare a sfuggire a tutto questo scontro, la cantante ha richiesto di parlare con Alfonso Signorini insistentemente e parrebbe che il dialogo sia avvenuto in confessionale senza che nessuno abbia visto o sentito niente, nemmeno il pubblico a casa. La chiacchierata con Alfonso Signorini Katia Ricciarelli voleva andar via dalla Grande Fratello Vip 6 o perlomeno è quello che ha fatto credere ieri agli autori, a tal punto che per rabbonirla sarebbe stato chiamato perfino Alfonso Signorini. La ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono ore piene di suspence queste qua, la Casa del Grande Fratello Vip 6 è animata da una guerra intestina che sta coinvolgendo anche il pubblico a casa.Ricciarelli è al centro dello scontro, lei è destinataria di un trend topic su Twitter da quasi 24 ore: #Fuori. Per provare a sfuggire a tutto questo scontro, la cantante ha richiesto di parlare con Alfonsoinsistentemente e parrebbe che il dialogo sia avvenuto insenza che nessuno abbia visto o sentito niente, nemmeno il pubblico a casa. La chiacchierata con AlfonsoRicciarelli voleva andar via dalla Grande Fratello Vip 6 o perlomeno è quello che ha fatto credere ieri agli autori, a tal punto che per rabbonirla sarebbe stato chiamato perfino Alfonso. La ...

