Rientro scuola e Super green pass | oggi cabina regia e Cdm

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) (Adnkronos) - Giornata fitta per il governo alle prese con l'aumento dei contagi covid e la corsa della variante Omicron. A Palazzo Chigi, dopo laditra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza per chiudere il dl con le nuove misure anti-Covid iniziata intorno alle 15, si terrà il confronto con le Regioni e, a seguire, il Consiglio dei ministri, non ancora convocato ma previsto nel pomeriggio. L'incontro tra governo e Regioni, a quanto apprende l'Adnkronos, è previsto subito dopo la riunione delladi. Alladistanno prendendo parte i ministri Roberto Speranza di Leu, Dario Franceschini del Pd, Elena Bonetti di Iv, Maria Stella Gelmini di Fi, Massimo Garavaglia per la Lega e Fabiana Dadone del M5S, ...

"Era prevista per circa il 20% degli istituti la riapertura venerdì 7 gennaio e grazie a questo provvedimento ilin presenza sarà per tutti lunedì", spiega l'assessore regionale alla ...Sul tavolo soprattutto il tema della ripartenza della, l'estensione dell'obbligo vaccinale agli over 60 e l'estensione del green pass ai luoghi di lavoro. Scontro sull'obbligo vaccinale E in ...(Adnkronos) - Giornata fitta per il governo alle prese con l'aumento dei contagi covid e la corsa della variante Omicron. A Palazzo Chigi, dopo la ..."Come ha detto Giorgia Meloni, i risultati dei provvedimenti che il governo ha preso nei mesi scorsi sono sotto gli occhi di tutti: green pass, super green pass e obblighi vaccinali imposti ...