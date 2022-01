Omicron, l’epidemiologo Ciccozzi: “L’adattamento del virus all’uomo potrebbe completarsi già entro quest’anno” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Il virus con la variante Omicron sta iniziando il suo adattamento all’uomo e quindi sta diventando un normale coronavirus. Poi magari ci vorrà del tempo oppure basterà tutto o metà di quest’anno per completare il suo adattamento all’uomo. Dipenderà molto dalla pressione che faremo, tra mascherine, terze dosi e vaccinazione degli indecisi. Questa pressione farà sempre più in modo che il virus si endemizzi e diventi un nostro normale compagno di viaggio, che darà raffreddore, febbricola, un po’ di mal di gola”. Sono le parole pronunciate a “Restart 264”, su Cusano Tv Italia, da Massimo Ciccozzi, direttore dell’unità epidemiologica all’Università Campus Biomedico di Roma. l’epidemiologo spiega: “La variante Omicron è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Ilcon la variantesta iniziando il suo adattamentoe quindi sta diventando un normale corona. Poi magari ci vorrà del tempo oppure basterà tutto o metà diper completare il suo adattamento. Dipenderà molto dalla pressione che faremo, tra mascherine, terze dosi e vaccinazione degli indecisi. Questa pressione farà sempre più in modo che ilsi endemizzi e diventi un nostro normale compagno di viaggio, che darà raffreddore, febbricola, un po’ di mal di gola”. Sono le parole pronunciate a “Restart 264”, su Cusano Tv Italia, da Massimo, direttore dell’unità epidemiologica all’Università Campus Biomedico di Roma.spiega: “La varianteè ...

