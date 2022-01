Montella su Balotelli: «Mi piacerebbe ritrovasse la Nazionale, ne parla continuamente» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il tecnico dell’Adana Demirspor Vincenzo Montella ha parlato della sua avventura in Turchia e del sogno di Balotelli di tornare in Azzurro Ai microfoni di Sportitalia Vincenzo Montella è intervenuto per raccontare l’esperienza in Truchia e per parlare dei vari temi del calcio italiano. Ecco le sue parole ADANA DEMIRSPOR – «Sono contento. Era una sfida per me, il club è ambizioso e con margini di crescita. Il campionato non è semplice, al di là delle squadre più blasonate il livello è molto equilibrato. Manca ancora un po’ di preparazione tattica e di ritmo, non al livello europeo». Balotelli – «Sta avendo grossi miglioramenti, speriamo torni presto dal covid. Mi piacerebbe che potesse ritrovare la Nazionale, ne parla ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il tecnico dell’Adana Demirspor Vincenzohato della sua avventura in Turchia e del sogno didi tornare in Azzurro Ai microfoni di Sportitalia Vincenzoè intervenuto per raccontare l’esperienza in Truchia e perre dei vari temi del calcio italiano. Ecco le sue parole ADANA DEMIRSPOR – «Sono contento. Era una sfida per me, il club è ambizioso e con margini di crescita. Il campionato non è semplice, al di là delle squadre più blasonate il livello è molto equilibrato. Manca ancora un po’ di preparazione tattica e di ritmo, non al livello europeo».– «Sta avendo grossi miglioramenti, speriamo torni presto dal covid. Miche potesse ritrovare la, ne...

