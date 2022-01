LIVE Sinner-Safiullin, Italia-Russia ATP Cup 2022 in DIRETTA: una vittoria per partire con il piede giusto (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV 23.44 Due successi anche per Roman Safiullin che ha battuto Rindeknech in rimonta nella prima partita e Duckworth in due set nella seconda. Il classe 1997 sembra stia trovando la maturazione. 23.42 L’altoatesino è ancora imbattuto con la maglia della Nazionale: cinque vittorie su cinque contando anche le tre ottenute a Torino nelle Davis Cup Finals contro Isner, Galan e Cilic. 23.40 Sinner è partito con due vittorie convincenti contro Purcell e Rinderknech: contro il francese era sotto di un break nel secondo set, ma l’azzurro è stato bravissimo a chiudere la contesa in due parziali. 23.38 La vincente del Gruppo B dell’Italia, in semifinale troverà la vincente del Gruppo C, ossia una tra ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-MEDVEDEV 23.44 Due successi anche per Romanche ha battuto Rindeknech in rimonta nella prima partita e Duckworth in due set nella seconda. Il classe 1997 sembra stia trovando la maturazione. 23.42 L’altoatesino è ancora imbattuto con la maglia della Nazionale: cinque vittorie su cinque contando anche le tre ottenute a Torino nelle Davis Cup Finals contro Isner, Galan e Cilic. 23.40è partito con due vittorie convincenti contro Purcell e Rinderknech: contro il francese era sotto di un break nel secondo set, ma l’azzurro è stato bravissimo a chiudere la contesa in due parziali. 23.38 La vincente del Gruppo B dell’, in semifinale troverà la vincente del Gruppo C, ossia una tra ...

