Le immagini del branco di Capodanno in azione sulla ragazza milanese: ci sarebbe un’altra vittima (video) (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono in rete le immagini dell’aggressione dei trenta del branco che ha molestato sessualmente un diciannovenne milanese la notte di Capodanno davanti al Duomo. Ma ci sarebbe almeno un’altra vittima. Le immagini sono finite sui Social e una turista inglese ha riconosciuto gli aggressori, denunciando una situazione simile. La pagina Social Milanobelladadio ha infatti condiviso un video molto confuso dove gli aggressori (alcuni pronunciano parole in arabo) accerchiano la 19enne milanese, nella modalità di un branco. Gli inquirenti, sulla base di queste immagini. LEGGI ANCHE Silenzio dei tg sul Capodanno da incubo a Milano: 30 ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono in rete ledell’aggressione dei trenta delche ha molestato sessualmente un diciannovennela notte didavanti al Duomo. Ma cialmeno. Lesono finite sui Social e una turista inglese ha riconosciuto gli aggressori, denunciando una situsimile. La pagina Social Milanobelladadio ha infatti condiviso unmolto confuso dove gli aggressori (alcuni pronunciano parole in arabo) accerchiano la 19enne, nella modalità di un. Gli inquirenti,base di queste. LEGGI ANCHE Silenzio dei tg sulda incubo a Milano: 30 ...

