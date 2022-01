La 20ª giornata di Serie A è confermata, ma quattro partite non si giocheranno: (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La 20ª giornata di Serie A è confermata! Nonostante le tante difficoltà ed i divieti di trasferta per casi di Covid a diverse squadre, il Consiglio Straordinario convocato questa sera ha deciso di confermare tutto senza prendere decisioni di sospensione. Domani, dunque, tutte, o quasi, le partite in programma, andranno regolarmente in scena. Non si giocheranno Fiorentina-Udinese, Bologna-Inter, Salernitana-Venezia ed Atalanta-Torino. E’ stata confermata invece Juventus-Napoli. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La 20ªdiA è! Nonostante le tante difficoltà ed i divieti di trasferta per casi di Covid a diverse squadre, il Consiglio Straordinario convocato questa sera ha deciso di confermare tutto senza prendere decisioni di sospensione. Domani, dunque, tutte, o quasi, lein programma, andranno regolarmente in scena. Non siFiorentina-Udinese, Bologna-Inter, Salernitana-Venezia ed Atalanta-Torino. E’ statainvece Juventus-Napoli. L'articolo CalcioWeb.

Ultime Notizie dalla rete : 20ª giornata Serie A, caos 20ª giornata: il Consiglio di Lega ha deciso Covid in Serie A: la posizione della Lega Contrariamente a quanto ci si poteva attendere infatti, la Lega di A ha deciso di non rinviare la 20ª giornata e quindi di far disputare regolarmente i match ...

Sky - Zielinski, Lobotka e Rrahmani in campo con la Juve ma non potranno avere 'contatti civili' Juventus - Napoli non è una delle partite della 20ª giornata di Serie A bloccate a priori. Il big match tra la squadra di Allegri e quella di Spalletti dovrebbe giocarsi regolarmente alle 20:45 dell'Epifania, anche viste le ultime disposizioni ...

