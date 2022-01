Juventus – Napoli: uttime dalle sedi e probabili formazioni (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’ Allianz Stadium di Torino pronto ad ospitare il big match tra la Juventus ed il Napoli L’ASL campana non interverrà e tra pochi minuti il Napoli partirà dunque regolarmente per Torino. A farlo sapere è la redazione di Sky Sport, la quale spiega che il volo è programmato per le ore 16 e l’Asl Napoli 1 ha deciso di non prendere provvedimenti – come accaduto un anno fa – nonostante i tanti casi di positività all’interno del gruppo squadra azzurro. Juventus – Napoli, almeno per il momento, dovrebbe quindi giocarsi regolarmente. Quindi…: Juventus – Napoli si giocherà giovedì 6 gennaio 2022 all’Allianz Stadium di Torino: calcio d’inizio in programma alle ore 20:45. ULTIME dalle sedi QUI TORINO ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’ Allianz Stadium di Torino pronto ad ospitare il big match tra laed ilL’ASL campana non interverrà e tra pochi minuti ilpartirà dunque regolarmente per Torino. A farlo sapere è la redazione di Sky Sport, la quale spiega che il volo è programmato per le ore 16 e l’Asl1 ha deciso di non prendere provvedimenti – come accaduto un anno fa – nonostante i tanti casi di positività all’interno del gruppo squadra azzurro., almeno per il momento, dovrebbe quindi giocarsi regolarmente. Quindi…:si giocherà giovedì 6 gennaio 2022 all’Allianz Stadium di Torino: calcio d’inizio in programma alle ore 20:45. ULTIMEQUI TORINO ...

