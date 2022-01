Juventus, anche i bianconeri hanno avuto il loro “cinque maggio” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Juventus, nella sua gloriosa storia, ha una data difficile da dimenticare ma che è ha scritto una pagina importante del calcio italiano. Perugia-Juventus (Getty Images)Ci sono delle date, nella storia del calcio, difficili da dimenticare; una di queste è, senza ombra di dubbio, il cinque maggio 2002. Impossibile da dimenticare l’immagine di Ronaldo, in panchina, con le mani a coprire un volto pieno di lacrime; l’Inter, allo stadio Olimpico, perse quattro a due e la sconfitta impedì ai nerazzurri di alzare lo scudetto a distanza di tredici anni dall’ultimo trionfo. Per una squadra colma di rabbia e delusione, un’altra la Juventus, grazie al successo due a zero in casa dell’Udinese, vinse al fotofinish uno dei campionati più belli degli ultimi trent’anni. Juventus Napoli si gioca o ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La, nella sua gloriosa storia, ha una data difficile da dimenticare ma che è ha scritto una pagina importante del calcio italiano. Perugia-(Getty Images)Ci sono delle date, nella storia del calcio, difficili da dimenticare; una di queste è, senza ombra di dubbio, il2002. Impossibile da dimenticare l’immagine di Ronaldo, in panchina, con le mani a coprire un volto pieno di lacrime; l’Inter, allo stadio Olimpico, perse quattro a due e la sconfitta impedì ai nerazzurri di alzare lo scudetto a distanza di tredici anni dall’ultimo trionfo. Per una squadra colma di rabbia e delusione, un’altra la, grazie al successo due a zero in casa dell’Udinese, vinse al fotofinish uno dei campionati più belli degli ultimi trent’anni.Napoli si gioca o ...

