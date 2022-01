Horizon Call of the Mountain annunciato per PSVR 2 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Guerrilla Games e Firesprite Games hanno annunciato Horizon Call of the Mountain, il primo titolo specificatamente sviluppato per PSVR 2 Vi abbiamo da pochissimo riportato l’annuncio relativo alle specifiche tecniche di PSVR 2, diffuse da Sony nel corso del CES 2022. La manifestazione, però, ha riservato spazio anche ad uno stuzzicante reveal software, che ha per protagonista Horizon Call of the Mountain, il primo titolo sviluppato appositamente per il nuovo headset per la realtà virtuale. Il titolo vede all’opera, oltre a Guerrilla Games (i papà del celebre franchise) anche i ragazzi di Firesprite Games, uno degli ultimi team acquisiti da Sony, che già in ambito virtuale ci avevano regalato l’esperienza survival/sci-fi The ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Guerrilla Games e Firesprite Games hannoof the, il primo titolo specificatamente sviluppato per2 Vi abbiamo da pochissimo riportato l’annuncio relativo alle specifiche tecniche di2, diffuse da Sony nel corso del CES 2022. La manifestazione, però, ha riservato spazio anche ad uno stuzzicante reveal software, che ha per protagonistaof the, il primo titolo sviluppato appositamente per il nuovo headset per la realtà virtuale. Il titolo vede all’opera, oltre a Guerrilla Games (i papà del celebre franchise) anche i ragazzi di Firesprite Games, uno degli ultimi team acquisiti da Sony, che già in ambito virtuale ci avevano regalato l’esperienza survival/sci-fi The ...

Advertising

zazoomblog : PlayStation VR2 tutte le specifiche: non servirà una videocamera esterna. Annunciato Horizon Call of the Mountain -… - GameXperienceIT : Horizon Call of The Mountain è il nuovo titolo annunciato per PlayStation VR2 - Backtovr : Svelata la scheda tecnica del nuovo PSVR! Horizon in VR! #horizonvr #metaverse #mixedreality #playstationvr… - Multiplayerit : Horizon Call of the Mountain: un teaser annuncia il primo gioco esclusivo per PlayStation VR2 - Tech_Gaming_it : Sony annuncia Horizon Call of the Mountain, una nuova esperienza VR -