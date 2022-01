Fondo perduto attività chiuse, se non dovuto ecco il codice per restituirlo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’Agenzia delle Entrate ha comunicato, nelle scorse ore, il codice tributo per coloro che hanno fatto richiesta dei contributi a Fondo perduto attività chiuse senza avere i requisiti oppure perché hanno deciso di rinunciarvi. Si tratta della così detta restituzione spontanea per evitare sanzioni: i contribuenti che hanno ricevuto indebitamente, per qualsiasi motivo, i benefici del Fondo perduto attività chiuse nel corso della congiuntura pandemica posso adesso restituire la cifra con interessi ridotti. Come restituire il Fondo perduto attività chiuse Secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 2 del 4 gennaio 2022, per ... Leggi su fmag (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’Agenzia delle Entrate ha comunicato, nelle scorse ore, iltributo per coloro che hanno fatto richiesta dei contributi asenza avere i requisiti oppure perché hanno deciso di rinunciarvi. Si tratta della così detta restituzione spontanea per evitare sanzioni: i contribuenti che hanno ricevuto indebitamente, per qualsiasi motivo, i benefici delnel corso della congiuntura pandemica posso adesso restituire la cifra con interessi ridotti. Come restituire ilSecondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 2 del 4 gennaio 2022, per ...

