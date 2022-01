Draghi media sull'obbligo della vaccinazione per gli over 50 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - Il Pd e Leu per l'obbligo vaccinale per tutti, il Movimento 5 stelle per nessuno. Per una linea rigorista anche Forza Italia e Iv mentre la Lega, con una posizione concordata ieri con i 'governatori', per l'obbligo vaccinale sopra i 60 anni. In questo clima è arrivata la proposta del presidente del Consiglio Mario Draghi di puntare sull'obbligo vaccinale sopra i 50 anni. Posizione poi illustrata dall'esecutivo alle Regioni. E così gli over 50 dovranno presentare la certificazione '2G' (vaccinato o guarito) al lavoro, obbligo vaccinale previsto per chi non lavora, ampliamento il più possibile dell'utilizzo dello smart working e regolare riapertura delle attività scolastiche: sono queste le decisioni emerse finora prima del Consiglio dei ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - Il Pd e Leu per l'vaccinale per tutti, il Movimento 5 stelle per nessuno. Per una linea rigorista anche Forza Italia e Iv mentre la Lega, con una posizione concordata ieri con i 'gnatori', per l'vaccinale sopra i 60 anni. In questo clima è arrivata la proposta del presidente del Consiglio Mariodi puntarevaccinale sopra i 50 anni. Posizione poi illustrata dall'esecutivo alle Regioni. E così gli50 dovranno presentare la certificazione '2G' (vaccinato o guarito) al lavoro,vaccinale previsto per chi non lavora, ampliamento il più possibile dell'utilizzo dello smart working e regolare riapertura delle attività scolastiche: sono queste le decisioni emerse finora prima del Consiglio dei ...

