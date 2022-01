Direttore ASL: «Difficile si giochi Bologna-Inter» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Rischia di saltare anche la sfida tra Bologna e Inter di domani alle 12.30. Lo ha spiegato il Direttore dell’Ausl Bologna, Paolo Bordon, a Repubblica: “Difficile che si giochi. Si va verso uno stop dell’attività agonistica”. Sono infatti otto i giocatori in isolamento e positivi al Covid tra i calciatori del Bologna: oggi si sono L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Rischia di saltare anche la sfida tradi domani alle 12.30. Lo ha spiegato ildell’Ausl, Paolo Bordon, a Repubblica: “che si. Si va verso uno stop dell’attività agonistica”. Sono infatti otto i giocatori in isolamento e positivi al Covid tra i calciatori del: oggi si sono L'articolo

C'è stato un tempo in cui la differenza nel calcio poteva farla il Direttore Sportivo. Adesso ci pensa il Direttore…

Ultime Notizie dalla rete : Direttore ASL Firmato accordo tra Comune di Viterbo e Asl per l'utilizzo temporaneo del parcheggio multipiano Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email Print Telegram La firma questa mattina a Palazzo dei Priori da parte del commissario prefettizio Scolamiero e del direttore generale ASL Donetti. È stato firmato questa mattina a Palazzo dei Priori un accordo tra Comune di Viterbo e Asl per l'utilizzo temporaneo ed esclusivo del piano superiore del parcheggio ...

Al Perrino processati 271 mila tamponi anti Covid A questo proposito il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Stefano Termite, sottolinea che "Regione e Asl stanno affrontando la questione per sollevare gli utenti dai disagi, implementando ...

Agro Nocerino Sarnese, Villani incontra il direttore Asl Iervolino:"Soddisfatta" Ottopagine Udinese, l'ASL blocca il club bianconero Il club bianconero non è partito alla volta di Firenze a causa del blocco imposto dall'ASL L'Udinese non partirà direzione Firenze. Domani, quindi, i bianconeri non si giocheranno la sfida contro la F ...

Ritardi sull'esito dei tamponi. L'ASL BR si scusa per i ritardi Dall'inizio della pandemia sono 271.000 i tamponi analizzati dal laboratorio di Patologia clinica del Perrino, 1.750 molecolari al giorno negli ultimi giorni di dicembre 2021 Gli ultimi due mesi del 2 ...

