Covid | Antonio Cassano in ospedale per complicazioni

Advertising

fanpage : Antonio Cassano è stato ricoverato all’ospedale San Martino di Genova a causa delle complicazioni provocate dal… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Antonio #Cassano é ricoverato presso il reparto malattie infettive dell'ospedale San Martino di Geno… - Antonio_Tajani : Modello 2g a tutto il mondo del lavoro. Più finanziamenti alle regioni. Armonizzazione di misure e procedure di con… - Borderline_24 : Antonio #Cassano ricoverato per complicazioni da #Covid: non è vaccinato - Domelol96 : RT @fanpage: Antonio Cassano è stato ricoverato all’ospedale San Martino di Genova a causa delle complicazioni provocate dal #Covid https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Antonio

Today.it

Genova " L'ex attaccante della Nazionale e della SampdoriaCassano, 40 anni il prossimo luglio, è ricoverato all'ospedale San Martino di Genova per complicazioni legate al- 19. Le sue condizioni non sono preoccupanti: domani dovrebbe essere già ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447Cassano è attualmente ricoverato in ospedale a causa del. L'ex fantasista di Bari, Real Madrid e Sampdoria (tra le altre) ha accusato i sintomi del contagio mentre era nella sua ...Antonio Cassano, risultato positivo al Covid a fine dicembre, è stato ricoverato all'ospedale San Martino di Genova dopo le sue condizioni sono peggiorate. Attualmente il suo stato ...Secondo quanto apprende GenovaToday, nelle ultime ore le sue condizioni di salute sono peggiorate e hanno reso necessario il ricovero ...