Cobra Kai 5 | ipotesi e previsioni per cast e trama dopo il finale della quarta stagione

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)Kai è tornato su Netflix per chiudere l'anno nel migliore dei modi e, senza sorpresa, non ci è voluto molto perché facesse tendenza sulla piattaforma. Laè iniziata con Jonhnny e Daniel determinati a lavorare insieme per sconfiggere un nemico comune e preparare i loro studenti a diventare campioni in un nuovo torneo di karate. Ma, se già le cose non fossero abbastanza complicate per loro, coprono presto che oltre a John Kreese, anche Terry Silver è coinvolto nella "battaglia" e non sarà facile superare la sfida che li attende. Abbiamo avuto cambiamenti di schieramento, il ritorno di uno dei cattivi più brutalisaga di Karate Kid e una nuova tappa nella bromance tra i due ex nemici (Lawrence e LaRusso) che ora sono alleati, e le cose non finiranno qui. Solo pochi giorni prima ...