Castello gonfiabile sollevato dal vento | muore una bimba di 8 anni

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una bambina di ottoè morta in seguito alle ferite riportate dopo che ilgonfibiale su cui stava giocando si èimprovvisamente a causa del. La tragedia a Mislata, in Spagna. L'incidente...

Advertising

GRisparmia : ?Jump n Slide Dry Bouncer - Castello gonfiabile ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Castello gonfiabile

Fanpage.it

Una bambina di otto anni è morta e altri otto bimbi sono rimasti feriti dopo che il forte vento ha spazzato via undurante una fiera a Mislata, nella Spagna orientale. L'episodio ricorda quanto avvenuto a dicembre nello Stato insulare della Tasmania, in Australia, dove cinque bambini sono morti ...La casa dell'Orso Bruno è un susseguirsi di tapis roulant dominati da un: strutture come tunnel di neve, giostre e altre attrazioni rendono ogni lezione di sci un simpatico gioco. ...Madrid (Spagna), 5 gen. (LaPresse/AP) - Una bambina di otto anni è morta e altri otto bambini sono rimasti feriti dopo che un forte vento ha spazzato via un ...Una bambina di otto anni è morta e altri otto bimbi sono rimasti feriti dopo che il forte vento ha spazzato via un castello gonfiabile durante una fiera a Mislata, nella Spagna orientale. L'episodio r ...