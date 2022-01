Calciomercato Monza, caccia all’attaccante: spunta l’ipotesi Simy (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Calciomercato Monza: il club brianzolo cerca un attaccante, in lista ci sarebbe anche Simy Per centrare la promozione in Serie A, il Monza vuole regalare all’allenatore Giovanni Stroppa un attaccante di livello. E l’obiettivo sarebbe di quelli importanti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il club brianzolo avrebbe messo nel mirino il bomber Simy che alla Salernitana non si è ambientato benissimo. Con l’arrivo del nuovo presidente Iervolino, però, difficilmente i granata lasceranno partire il nigeriano. Il Monza potrebbe quindi virare su altri nomi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022): il club brianzolo cerca un attaccante, in lista ci sarebbe anchePer centrare la promozione in Serie A, ilvuole regalare all’allenatore Giovanni Stroppa un attaccante di livello. E l’obiettivo sarebbe di quelli importanti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il club brianzolo avrebbe messo nel mirino il bomberche alla Salernitana non si è ambientato benissimo. Con l’arrivo del nuovo presidente Iervolino, però, difficilmente i granata lasceranno partire il nigeriano. Ilpotrebbe quindi virare su altri nomi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

