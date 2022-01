Bufera sul no - vax Djokovic. Il governo australiano indaga sulla sua esenzione (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Diventa un caso anche politico la partecipazione del numero uno al mondo agli Australian Open. Le istituzioni chiedono spiegazioni circa l'esenzione medica presentata dal campione serbo, convinto no - ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Diventa un caso anche politico la partecipazione del numero uno al mondo agli Australian Open. Le istituzioni chiedono spiegazioni circa l'medica presentata dal campione serbo, convinto no - ...

Advertising

Maurofabio31 : RT @aspettaaspetta: Pare che in cdm ci sia stata bufera. Se avessimo il coraggio si andare Roma sul serio, non in 4 gatti..... - daniele19921 : RT @aspettaaspetta: Pare che in cdm ci sia stata bufera. Se avessimo il coraggio si andare Roma sul serio, non in 4 gatti..... - aspettaaspetta : Pare che in cdm ci sia stata bufera. Se avessimo il coraggio si andare Roma sul serio, non in 4 gatti..... - giu_almighty : Allora tutta la bufera sul papa che dice: fate figli e non siate coppie senza figli ma con animali ecc... E : è buf… - ByGlance : RT @liubasoncini: #Tennis, Djokovic nella bufera. Non si fermano le polemiche sul caso #novakdjokovic. Il tennista serbo continua a tenere… -