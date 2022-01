Zenga su Insigne | «Sfido chiunque a non accettare quei soldi»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Walterha parlato ospite di Sky Sport e ha detto la sua sue la firma per il Toronto Walter, ospite a Sky Sport, ha parlato della scelta didil’offerta del Toronto. Le sue parole:– «a nonl’offerta che ha ricevuto Lorenzo. L’importante, per me, che lui abbia accettato per non voler giocare contro il Napoli. Sono ancora un romantico del calcio.» L'articolo proviene da Calcio News 24.