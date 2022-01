“Via la fascia ad Insigne?”: risposta in diretta (Di martedì 4 gennaio 2022) Mentre sembra ormai inevitabile il trasferimento di Lorenzo Insigne al Toronto a fine stagione, già ci si interroga sulla questione della fascia da capitano. Ad intervenire al riguardo è Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, che ai microfoni di Radio Sportiva ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Insigne Napoli“Se fossi l’allenatore del Napoli, solo in un caso priverei ad Insigne della fascia di capitano: qualora venisse meno la sua professionalità. Ma comunque non credo che questo possa verificarsi”. Leggi su spazionapoli (Di martedì 4 gennaio 2022) Mentre sembra ormai inevitabile il trasferimento di Lorenzoal Toronto a fine stagione, già ci si interroga sulla questione dellada capitano. Ad intervenire al riguardo è Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, che ai microfoni di Radio Sportiva ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:Napoli“Se fossi l’allenatore del Napoli, solo in un caso priverei addelladi capitano: qualora venisse meno la sua professionalità. Ma comunque non credo che questo possa verificarsi”.

Advertising

RovidaFabio : PRESENTAZIONE AMD & NVIDIA! RTX 3050 E NUOVE RX, IN ARRIVO LA FASCIA BASSA? - vincenzo_leone : Via la Fascia Subito @Lor_Insigne @sscnapoli - enrico1988stip1 : @biassanot @riotta @PaoloCond Si vaccinato x lavorare purtroppo in questo paese di merda e non solo,io ho avuto anc… - genabr : @Lor_Insigne prossimo step via la fascia dal braccio ! Dopo 2 mesi in Canada a morire di freddo noi ci mangiamo una… - genabr : RT @Dwight2699: @DiMarzio @sscnapoli @SkySport VIA LA FASCIA DI CAPITANO. INACCETTABILE UNA COSA DEL GENERE A STAGIONE IN CORSO QUANDO LA S… -