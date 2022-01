Vertice Draghi-Brunetta | si va verso il Super Green Pass obbligatorio nella Pubblica amministrazione e nel privato

(Di martedì 4 gennaio 2022) Domani il Cdm che dovrebbe dare il disco verde sull’estensione delaporto vaccinale rafforzato. Dalla Funzionestoccata all’uso allargato dello smart working: «Nessun motivo per un ritorno al lockdown di marzo 2020»

Il premier Marioriceve a Palazzo Chigi i ministri dell'Istruzione Patrizio Bianchi e della Salute Roberto Speranza e il commissario all'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo. Al centro ...Nel pomeriggio di oggi 4 gennaio proprio su scuola e nuove regoletra il premier Mario, il commissario all'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo , i ministri dell'Istruzione e ...Roma, 4 gennaio 2022 - Mentre il governo tira dritto e prevede la riapertura delle scuole come da calendario, ovvero il 7 o il 10 a seconda degli istituti, le Regioni avanzano una proposta all'esecuti ...Nuova bozza Regioni sul rientro a scuola: misure differenziate per età su Dad, quarantena e tamponi. Caos Governo-Miur-Presidenti per le regole Covid ...