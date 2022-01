Ufficiale: Lorenzo Insigne va al Toronto, l’annuncio l’8 gennaio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Pare conclusa la trattativa fra Lorenzo Insigne e il Toronto. L’addio al Napoli è sicuro. L’attaccante si sposterà a giugno, ma l’annuncio Ufficiale arriverà l’8 gennaio. Tutti i dettagli dell’operazione. Le voci erano dunque vere. Lorenzo Insigne lascerà a fine anni il Napoli per volare in Canada. Per l’attaccante un contratto di quattro anni più l’opzione per il quinto e un stipendio faraonico. Secondo quanto rivelato da fonti vicine alla proprietà del Toronto, l’ingaggio dovrebbe essere da 15 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Insigne al Toronto Lorenzo Insigne (wikipedia)Lorenzo Insigne, nato a Napoli, nel ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Pare conclusa la trattativa frae il. L’addio al Napoli è sicuro. L’attaccante si sposterà a giugno, maarriverà l’8. Tutti i dettagli dell’operazione. Le voci erano dunque vere.lascerà a fine anni il Napoli per volare in Canada. Per l’attaccante un contratto di quattro anni più l’opzione per il quinto e un stipendio faraonico. Secondo quanto rivelato da fonti vicine alla proprietà del, l’ingaggio dovrebbe essere da 15 milioni di euro a stagione, bonus compresi.al(wikipedia), nato a Napoli, nel ...

