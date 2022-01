Traffico Roma del 04-01-2022 ore 15:30 (Di martedì 4 gennaio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’appuntamento con il Traffico situazione tranquilla Al momento sulle strade della capitale si transita senza impedimenti anche sull’intero percorso del raccordo intanto proseguono i lavori di potatura su via Cristoforo Colombo in programma Fino al prossimo 15 gennaio non si escludono quindi rallentamenti per la riduzione di carreggiata tra via Laurentina & via Di Fede Ricordiamo anche gli auguri in via Salaria all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe si circola su carreggiata ridotta per interventi all’ impianto semaforico e nelle ore di maggior Traffico sono inevitabili e code bene da Massimo Vischi e tutto ma per i dettagli di queste le altre notizie potete sempre consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 4 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’appuntamento con ilsituazione tranquilla Al momento sulle strade della capitale si transita senza impedimenti anche sull’intero percorso del raccordo intanto proseguono i lavori di potatura su via Cristoforo Colombo in programma Fino al prossimo 15 gennaio non si escludono quindi rallentamenti per la riduzione di carreggiata tra via Laurentina & via Di Fede Ricordiamo anche gli auguri in via Salaria all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe si circola su carreggiata ridotta per interventi all’ impianto semaforico e nelle ore di maggiorsono inevitabili e code bene da Massimo Vischi e tutto ma per i dettagli di queste le altre notizie potete sempre consultare il sitopunto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di ...

