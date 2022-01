Toscana, meteo: codice giallo, piogge e temporali per la giornata di mercoledì 5 gennaio (Di martedì 4 gennaio 2022) iogge e temporali, con possibili nevicate sopra i 600 metri, sono in arrivo per domani, mercoledì 5 gennaio in Toscana, I fenomeni si estenderanno, a partire dalla mattinata e dalle zone centro-settentrionali della Toscana, al resto della regione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 4 gennaio 2022) iogge e, con possibili nevicate sopra i 600 metri, sono in arrivo per domani,in, I fenomeni si estenderanno, a partire dalla mattinata e dalle zone centro-settentrionali della, al resto della regione L'articolo proviene da Firenze Post.

