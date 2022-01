Sostegno, per i corsi Tfa si pensi al reale fabbisogno dei territori. I docenti: sempre più posti dove le graduatorie per l’assunzione sono sature (Di martedì 4 gennaio 2022) Si attende anche quest'anno il nuovo ciclo di Tfa Sostegno ma a gran voce si chiede di evitare il riproporsi dei vecchi problemi. Riportiamo un appello dei docenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 gennaio 2022) Si attende anche quest'anno il nuovo ciclo di Tfama a gran voce si chiede di evitare il riproporsi dei vecchi problemi. Riportiamo un appello dei. L'articolo .

Advertising

ItalyMFA : Colloquio??tra Min. @luigidimaio e l'omologo ???? @JY_LeDrian. Focus su processo elettorale e transizione politica in… - ivanscalfarotto : Come ha ricordato il Presidente Mattarella, la denatalità rappresenta uno degli aspetti più preoccupanti per il nos… - ItaliaViva : 'Assegno e sostegno delle spese educative sono i primi due pilastri del #Familyact: andiamo avanti per realizzarlo… - ClaudiaGiunti : RT @catiuz92: Miriana 'Non mi lasciate sola stasera' Jessica 'Noi no assolutamente' Gianmaria 'Andiamo in guerra stasera' 50, 36 e 25 anni… - orizzontescuola : Sostegno, per i corsi Tfa si pensi al reale fabbisogno dei territori. I docenti: sempre più posti dove le graduator… -